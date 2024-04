La France ne devrait pas avoir de cinquième place en Ligue des champions

Si près du but.

La saison prochaine sera l’occasion de découvrir le nouveau format de la Ligue des champions. Ce dernier offre deux places supplémentaires aux deux pays ayant terminé la saison précédente avec le plus haut total de points à l’indice UEFA. Alors que se profilent les quarts de finale retour de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ce jeudi soir, l’Italie est largement en tête pour la saison en cours avec 18.857 points déjà amassés, devant l’Allemagne (17.642).

La Serie A et la Bundesliga ont donc de bonnes chances de pouvoir envoyer le cinquième de leur championnat dans la reine des compétitions européennes en septembre prochain. Un objectif que ne peut plus atteindre l’Espagne, tandis que l’Angleterre et ses 16.875 points est mal partie après les éliminations de Manchester City et Arsenal. Avec 15.250, la France est également en ballotage défavorable, en attendant les résultats de Marseille et Lille contre Benfica et Aston Villa. Malgré une belle saison sur la scène continentale, l’Hexagone a désormais peut de chances de pouvoir se glisser parmi les deux meilleurs pays européens.

Coup dur pour l’OGC Nice.

Les clubs européens exemptés de championnat : une exception française