Cameroun : Samuel Eto’o annonce le départ de Rigobert Song

La chanson est finie.

Le président de la FÉCAFOOT, Samuel Eto’o a annoncé dans un entretien donné à France 24 que Rigobert Song, sélectionneur des Lions Indomptables, n’officiera plus à son poste. Ce n’étaient que des bruits de couloir après la CAN 2023, c’est désormais officiel. « Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat », précise l’ancien buteur intériste.

Le recordman de sélections avec le Cameroun (137 capes) paie donc les mauvais résultats de son équipe lors de la CAN 2023. Battus par le Nigeria, les Lions Indomptables avaient été éliminés en huitième de finale. Eto’o a tout de même tenu à saluer le travail qu’a fait son ancien coéquipier pendant deux ans. « Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Rigobert Song qui fut mon capitaine en l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

🔴 INFO #FRANCE24. Dans un entretien, le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o annonce que #RigobertSong, le sélectionneur des Lions indomptables, ne dirigera plus l'équipe nationalehttps://t.co/IhHbE4JMPV — FRANCE 24 Français (@France24_fr) February 28, 2024

Il n’avait pas réussi à se virer lui-même, donc il vire son sélectionneur.