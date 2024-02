Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise, a présenté sa démission

Guardiola n’a jamais été un grand joueur, mais Eto’o est-il un grand président ?

Face son l’élimination en huitièmes de finale de la CAN contre le Nigéria, le Cameroun doit se pencher sur sa situation. Une réunion du comité exécutif de la fédération camerounaise avait donc lieu ce lundi à Yaoundé. Si l’objet de l’entrevue « portait sur le bilan de la participation de la sélection nationale » à la CAN 2023, Samuel Eto’o, le président de la FECAFOOT, « a présenté sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience », comme indiqué dans le communiqué publié quelques heures après la réunion.

Finalement, les membres du Comex « ont décidé de poursuivre leurs mandats en cours et subséquemment à l’unanimité, rejeté la démission ». Ils ont même renouvelé toute leur confiance à l’ancien buteur du FC Barcelone, « afin de continuer dans le même élan, le travail de reconstruction et de développement du football camerounais ». Président de la fédé depuis le 17 janvier 2022, c’est la première fois qu’il présente sa démission.

Eto’onant.

