Le Nigeria fait taire le Cameroun

Nigeria 2-0 Cameroun

Buts : Lookman (36e et 90e) pour les Super Eagles

Choc annoncé de cette Coupe d’Afrique, ce derby au sommet cumulant 8 Coupes d’Afrique n’aura pas été flamboyant. Il aura même été infiniment plus avare en buts que l’affrontement de 2019, portant le sceau d’Odion Ighalo. Mais le Nigeria n’avait guère besoin d’être un rouleau compresseur pour se défaire de cette version « chatonne » des Lions indomptables (2-0), au terme d’une rencontre de plus en plus hachée. Calvin Bassey a été infranchissable, Victor Osimhen a prouvé pourquoi il était le Ballon d’or africain en titre, Ademola Lookman a gagné sa place de titulaire, et les Super Eagles ont peut-être enfin appris de leurs erreurs. À ce niveau de compétition, la statistique qui tue est la suivante : à la CAN, le Cameroun n’a battu le Nigeria qu’en finale.

Des Lions sans griffes ni ongles

Vite la tête sous l’eau au début du match, le Cameroun passe tout proche de plier sur un corner bêtement concédé par Nouhou Tolo. Malgré un arrêt de Fabrice Ondoa face à Moses Simon, Semi Ajayi avait propulsé le cuir au fond des filets, mais une double position de hors-jeu est signalée à son encontre et à celle de Victor Osimhen (8e). Le match est intense, mais les occasions se font rares. Alors, il faut compter sur l’autosabotage des Lions indomptables, toujours au diapason. Le travail de harcèlement de Victor Osimhen paie et force Oumar Gonzalez à se retourner vers son but. En perdant ses appuis, l’ancien défenseur central de l’AC Ajaccio laisse le bomber du Napoli décaler Ademola Lookman. En deux temps, le joueur de l’Atalanta justifie sa titularisation en lieu et place de Samuel Chukwueze (1-0, 36e), face à un Ondoa pourtant décisif, mais complètement abandonné par sa défense.

Impuissant tout autant que peu inspiré, le Cameroun prend également des risques inconsidérés à la relance. Au niveau de la ligne médiane, Christopher Wooh est intercepté par Frank Onyeka et commet une énorme faute pour stopper la course du joueur de Brentford. Lookman met trop de force dans son coup franc qui semblait de toute façon trop axial (55e), mais l’épée de Damoclès effleure la caboche des Lions de Rigobert Song. Point noir, toutefois : à la suite d’un choc aérien avec Georges-Kévin Nkoudou (68e), le portier nigérian Stanley Nwabali a peut-être déclaré forfait pour le reste de la CAN. Le jeu ne cesse de se saccader, et Nouhou Tolo sauve la patrie du break en se jetant devant Ola Aina (86e). Si Alex Iwobi se manque (88e), Lookman est lui parfaitement servi par Calvin Bassey, sur un centre venu de la gauche, et ouvre son pied pour tromper Ondoa (2-0, 90e). Le portier nîmois touche la balle, en vain. L’entrée (tardive) de Vincent Aboubakar passe totalement inaperçue, et Rigobert Song a le sourire au moment de féliciter son homologue José Peseiro. Le Cameroun prend la porte en toute logique. La petite porte.

Nigeria (3-4-3) : Nwabali (Uzoho, 80e) – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu (Omeruo, 80e) – Simon (Osayi-Samuel, 90e+9), Osimhen (Onuachu, 90e+9), Lookman. Sélectionneur : José Peseiro.

Cameroun (3-4-3) : Ondoa – Castelletto, Wooh, O. Gonzalez (Aboubakar, 78e) – Ngamaleu (Tchato, 86e), Ntcham, Zambo Anguissa, Tolo – Toko Ekambi (Moumbagna, 90e+6), Magri, Nkoudou. Sélectionneur : Rigobert Song.

