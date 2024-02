Le Nigeria élimine l’Angola et file en demi-finale

Nigeria 1-0 Angola

But : Lookman (41e) pour les Super Eagles

Visiblement, Moses Simon n’a pas envie de rentrer à Nantes.

En lever de rideau des quarts de finale de la CAN, le Nigeria est parvenu à l’emporter face à l’Angola et obtient donc son billet pour le dernier carré de la compétition, quatre ans et demi après. Un court succès (1-0) des Super Eagles qui enchaînent un quatrième clean sheet consécutif dans la compétition.

Ayant à cœur d’atteindre le dernier carré pour la première fois de leur histoire, les Angolais se montrent menaçants d’emblée. Sur corner, Fredy trouve au premier poteau Gilberto qui dévie le cuir en direction de Mabululu. Le serial buteur contraint Nwabali à réaliser une somptueuse parade réflexe (5e). Un premier avertissement pour le Nigeria qui prend peu à peu le contrôle du match. Incapables de se montrer dangereux en attaque placée, exceptée avec cette tête d’Osimhen (24e), c’est en transition rapide que les Super Eagles trouvent la faille : Simon prend de vitesse Gaspar et la joue ensuite altruiste pour servir Lookman qui déclenche une frappe sèche et ne laisse aucune chance à Signori (1-0, 41e).

Mais l’Angola ne s’avoue pas vaincue. Certes bousculés et dominés, les Palancas Negras se procurent une seconde situation chaude à l’heure de jeu par l’intermédiaire de Zini, qui parvient à tromper Nwabali, mais sa frappe échoue sur le poteau (60e). Une nouvelle occasion en or manquée pour les Angolais qui n’en n’auront plus face à des Nigérians qui resserrent les boulons et ne leur laissent rien, même pas des miettes. Quatre ans et demi après sa dernière demi-finale (tragique), le Nigeria retrouve le dernier carré de la CAN.

Bonne nouvelle, le fossoyeur Mahrez n’est plus là.

Nigeria (3-4-2-1) : Nwabali – Bassey, Ekong, Ajayi – Sanusi, Iwobi (Yusuf, 80e), Onyeka (Aribo, 86e), Aina – Lookman, Simon – Osimhen (Onuachu, 90e+5). Entraîneur : José Peseiro.

Angola (4-3-3) : Signori – Carneiro, Jonathan Buatu, Gaspar, Afonso (Bela, 78e) – Estrela (Zini, 46e), Chow, Fredy (Bruno Paz, 66e) – Dala (Milson, 86e), Mabululu, Gilberto (Luvumbo, 66e). Entraîneur : Pedro Gonçalves.

