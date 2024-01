Pronostic Mauritanie Angola : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

L’Angola ne perd toujours pas contre la Mauritanie

La Mauritanie n’a pas fait le plein de confiance avant cette CAN, puisqu’elle avait enchaîné 4 matchs sans victoire avant son entrée en lice. À commencer par une défaite en amical en fin d’année dernière contre le Burkina Faso (1-2), puis lors des éliminatoires pour le prochain Mondial contre la RD Congo (2-0) et un nul décevant contre le Soudan du Sud (0-0). Pour le dernier match de préparation, c’est un bon nul obtenu face à la Tunisie (0-0). Ces mauvais résultats se sont fait ressentir lors de la première journée avec une défaite triste contre le Burkina Faso (1-0). On notera la présence de nombreux joueurs évoluant en France, à défaut d’avoir des joueurs stars. C’est le cas d’Ibnou Ba (Concarneau, 13 sélections, 1 but), Diakhaby (Martigues) et Gassama (Châteauroux), et ce fut le cas pour l’attaquant Kamara (Al Jazira, 19 sélections, 8 buts, ex-Amiens et Dijon), meilleur buteur de cette sélection.

L’Angola est abonné aux matchs nuls depuis quelques mois maintenant, puisque celui obtenu brillamment contre l’Algérie lors de la première journée (1-1) est le 6e sur les 7 dernières rencontres. D’abord en amical contre la RD Congo (0-0) et le Mozambique (1-1), puis lors des qualifications pour la prochaine Coupe du monde face à l’île Maurice (0-0) et le Cap-Vert (0-0). Après un nouveau score nul et vierge contre la RD Congo en amical, c’est enfin une victoire sur la pelouse de Bahrein (0-3) pour se mettre en confiance avant la CAN. On retrouve dans l’effectif un peu plus de joueurs intéressants, comme le défenseur Fortuna (La Gantoise), le milieu Show (Maccabi Haïfa, 36 sélections), et les attaquants Mabululu (Al Ittihad, 24 sélections, 7 buts), Zini (AEK Athènes, 4 buts en 12 sélections), Luvumbo (Cagliari) et Gelson Dala (Al-Wakrah, 15 buts en 38 sélections). En revanche, l’attaquant de la Fiorentina M’Bala Nzola et l’ailier Helder Costa ne seront pas du voyage. Malgré ces deux absences, l’effectif semble bien plus correct du côté angolais, et cette sélection est très difficile à battre.

