Pronostic Nigéria Angola : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Le Nigéria en route vers le dernier carré

On sentait que cette équipe du Nigéria pouvait être un candidat solide à la victoire finale, au vu de ses précédents résultats et son effectif XXL. Elle aurait pu débarquer à la CAN avec une série de 7 matchs sans défaite, mais c’était sans compter sur la Guinée qui a mis fin à cette série lors du dernier match de préparation. En mode diesel, les Nigérians ont été accrochés par la Guinée Equatoriale lors de la J1 (1-1), avant de mettre la seconde pour battre la Côte d’Ivoire (0-1) et la Guinée-Bissau (0-1). En 1/8es de finale, les Super Eagles retrouvaient le Cameroun, et ont une nouvelle fois montré leur solidité et leur efficacité en s’imposant (2-0) pour rejoindre ces fameux quarts. Dans l’effectif, il y a énormément de choix dans le secteur offensif, à commencer par le patron de cette attaque Victor Osimhen (Naples), associé parfois à Simon (Nantes), Lookman (Atalanta) auteur d’un doublé contre le Cameroun, ou encore Chukweze (Milan), et laissant sur le banc des Moffi (Nice) et Onuachu (Trabzonspor). Pourtant c’est défensivement que le Nigéria est le plus impressionnant dans cette CAN, avec 1 seul but encaissé pour 3 clean sheets, grâce à des hommes comme Onyeka au milieu, Zaidu (Porto), Aina (Nottingham), Bassey (Fulham) ou bien le capitaine Troost-Ekong (PAOK).

C’est l’une des surprises de cette CAN, l’Angola, que l’on est pas habitué à retrouver à ce stade de la compétition. C’est seulement le 3ème quart de finale de leur histoire, après 2008 et 2010. Plutôt solides avant la compétition avec plusieurs clean sheets enchaînés, ces Angolais sont passés en mode rouleau compresseur et impressionnent offensivement. D’abord accrocheurs contre l’une des équipes favorites, l’Algérie (1-1), ils ont battu la Mauritanie au bout du suspense (2-3), avant de valider leur première place en s’offrant le Burkina Faso (2-0). Sur leur lancée, les Antilopes Noires n’ont pas fait dans la dentelle face à la Namibie (3-0), mais ont perdu leur gardien titulaire (carton rouge) dans l’histoire. Justement cet effectif n’a pourtant rien d’exceptionnel, mais ont peut noter les excellentes performances de Gelson Dala (Al-Wakra, Qatar), auteur de deux doublés contre la Mauritanie et la Namibie, et Mabululu (Al-Ittihad, Egypte), buteur contre l’Algérie en sortie de banc, contre le Burkina Faso et la Namibie. Mais difficile de les voir aller plus loin car le Nigéria semble trop solide pour les contrer, et vont subir la loin d’un Victor Osimhen toujours précieux. Buteur une seule fois lors des poules, le Ballon d’Or Africain pourrait bien faire trembler une seconde fois les filets dans cette CAN.

