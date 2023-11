Le Havre met le feu à Toulouse

Toulouse 1-2 Le Havre

Buts : Dallinga (49e) pour le Téfécé // Bayo (78e et 90e+5) pour le HAC

Mohamed Bayo plus fort que l’alarme incendie.

Dans une rencontre interrompue quelques minutes par l’alarme incendie consécutive aux nombreux fumigènes craqués dans le virage Brice pour fêter les trente ans des ultras toulousains, le Téfécé s’est fait renverser par Le Havre (1-2). Au sein d’un Stadium chauffé à blanc, l’entame de la rencontre est des plus vivantes. Thijs Dallinga ne cadre pas à quelques mètres du but (5e), et Logan Costa trouve le poteau sur corner (13e). Incapables de marquer depuis quatre matchs, les Hacmen ne sont pas en reste. Mais ni Loïc Nego (20e), ni Mohamed Bayo (36e) ne parviennent à trouver la faille. Jusqu’à ce dégagement maladroit de Gauthier Lloris, dans le mollet de Stijn Spierings : la vidéo dit penalty, mais Dallinga envoie le cuir directement dans le virage Revault (45e+3).

Trois tifos en quinze minutes ! Et ce n'est peut-être pas encore fini ! Merci pour le spectacle, pour votre passion, pour votre fidélité les @NVDRS1993 👏 On n'a pas XXX ans tous les jours, encore joyeux anniversaire !#TFCHAC pic.twitter.com/iq6xujg9jP — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 5, 2023

Une VAR finalement favorable au buteur néerlandais, puisqu’elle valide son ouverture du score d’abord refusée pour un hors-jeu inexistant (1-0, 49e). Avant une scène des plus rares : l’alarme incendie retentit soudainement, une large partie du public quitte le stade pendant que le président Damien Comolli affirme que la cause n’est autre que la fumée des fumigènes. Finalement, la partie reprend son cours. Le Havre repart donc de l’avant, et est récompensé par l’égalisation de Bayo au terme d’un slalom dans la surface violette (1-1, 78e). Guillaume Restes réalise ensuite le miracle devant Emmanuel Sabbi (86e), et le but de Gauthier Lloris est refusé pour un court hors-jeu (87e). Mais alors que les NVDRS tirent un feu d’artifice depuis leur tribune, Bayo gâche définitivement la fête d’un superbe but (1-2, 90e+5).

Un petit Ricard, pour fêter ça ?

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler, L. Costa (Diarra, 67e), Nicolaisen, Suazo – Schmidt (Sierro, 72e), Spierings, Cásseres – Dønnum (Cissoko, 83e), Dallinga (Begraoui, 72e), Magri (Bangré, 83e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Le Havre (3-4-2-1) : Desmas – Salmier, Youté Kinkoué, Lloris – Nego, Kuzyaev, Touré (Ndiaye, 77e), Casimir (Sabbi, 71e) – Grandsir (Joujou, 71e), Alioui (Kechta, 71e) – Bayo. Entraîneur : Luka Elsner.

