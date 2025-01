Salma Hayek, « les filles sont-elles jolies ? »... Les recettes de John Textor pour une Ligue 1 plus visible

Le micro est éteint, il est l’heure de rentrer John.

En pleine bourre à RMC, John Textor a dévoilé sa recette pour une Ligue 1 plus visible à l’étranger. Partant du constat que « le produit montré par la Ligue à la télé, de manière générale, est nul », le président de l’OL a décrit des pistes d’amélioration du foot français : une indépendance entre la DNCG et la LFP, des billets au stade moins chers (« Un stade vide, c’est horrible à la télé »), des standards de diffusion télé plus élevés, et une mise en récit plus importante. Et pour ça, l’exemple n’est pas glorieux : « Il faut qu’on raconte des histoires : pourquoi regarder tel ou tel match ? Pourquoi Le Havre ? C’est où ? En Normandie ? Quel temps y fait-il ? Les filles sont-elles jolies ? »

Visiblement pas rassasié, le président de l’OL a embrayé : « Pareil pour le Paris FC avec un milliardaire qui le rachète. Qui est-il ? Avec qui s’entend-il ? Qui est-ce qu’il déteste ? La femme du propriétaire de Rennes est Salma Hayek, ça aussi on devrait pouvoir en parler. […] Le produit qu’on montre au monde doit être sexy. Tout le monde aime la France en plus. Vous adorez vous moquer de nous, les Américains. On est obèses, on s’habille mal, on achète tout et n’importe quoi quand on est en France. Mais on adore la France ! Alors pourquoi est-ce qu’on n’arrive pas à représenter la France à la télévision ou à la radio ? »

Pas de Bahamas avec Jean-Michel Aulas

Autre chose : John Textor et Jean-Michel Aulas ne sont pas les meilleurs amis du monde. « On s’était mis d’accord avec Jean-Michel Aulas pour faire table rase du passé. Manifestement, il n’a pas tourné la page. Il m’a dit que je ne m’y connaissais pas trop en football, mais j’ai amassé quelques jolis trophées en Amérique du Sud. […] Il faut qu’il mette le passé derrière lui. J’ai été invité à acheter ce club, et j’aide ce club. On est en Ligue Europa et on va retourner en Ligue des champions », a envoyé l’Américain, qui a racheté le club à JMA en 2022. Ce dernier lui avait reproché d’être quelqu’un « d’assez insaisissable sur le plan de la logique ».

🎙️ "J'ai été très déçu." John Textor se confie sur Jean-Michel Aulas, son prédécesseur à la tête de l’OL. pic.twitter.com/ZstZJxMtJs — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 13, 2025

Au moins, il a un programme.

