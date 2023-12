Brest frustré par Strasbourg

Brest 1-1 Strasbourg

Buts : Le Douaron (44e) pour les Pirates // Emegha (80e) pour le Racing

Difficile de gérer les semaines à trois rencontres, la coupe d’Europe n’est pas encore d’actualité pour le SB29.

Dans le match en retard de la douzième journée de Ligue 1, le Stade brestois a été ralenti par Strasbourg (1-1) ce jeudi. Les Alsaciens avaient bien démarré la rencontre en s’extirpant du faux rythme breton. Au terme d’une belle action collective, Habib Diarra voit sa frappe être facilement captée par Marco Bizot (20e). Il faudra une nouvelle intervention du gardien dans les pieds de Lebo Mothiba (29e). Longtemps en difficulté, les Brestois se réveillent finalement au meilleur moment. Juste avant la pause, Jérémy Le Douaron surprend la défense adverse pour glisser son tir croisé entre les jambes de Matz Sels (1-0, 44e) et punir un Racing en manque criant de confiance.

Les hommes d’Eric Roy, eux, en avaient justement à revendre. À l’image d’une relance courte osée entre Bizot et ses défenseurs allant jusque dans la surface adverse (61e). Sur un nuage depuis trois matchs, Mathias Pereira Lage manque de faire mouche sur son premier ballon de la soirée (72e). En face, c’est finalement Patrick Vieira qui voit son coaching récompensé par Moise Sahi Dion, au centre, et Emanuel Emegha, à la finition dans le but vide, pour égaliser (1-1, 80e). Dans une fin de match à l’odeur de chaos, Moise Sahi Dion reprend de volée et oblige Bizot à intervenir (85e), avant que Mahdi Camara ne place sa tête à quelques centimètres du montant droit strasbourgeois (90e).

Avec ce but tardif et une baisse de régime au fil de la rencontre, les Brestois loupent l’occasion d’intégrer le top 5.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Le Cardinal, Brassier, Locko – Doumbia (Camara, 65e), Martin, Magnetti – Del Castillo (Brahimi, 85e), Satriano (Mounie, 71e), Le Douaron (Pereira Lage, 71e). Entraîneur : Eric Roy.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Senaya (Delaine, 79e), Perrin, Sylla, Delaine – Doukouré (Emegha, 36e), Sissoko – Bakwa (Angelo, 70e), Gameiro (Sahi, 79e), Diarra (Mwanga, 70e) – Mothiba. Entraîneur : Patrick Vieira.

