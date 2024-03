Karim Benzema aux JO, la fausse bonne idée

« Pourquoi pas oui, bien sûr que ça peut être top. » C’est par cette simple phrase, lâchée à La Chaîne L’Équipe mardi, que Karim Benzema a lancé un débat que personne n’avait vu venir : le Ballon d’or 2022 doit-il participer au tournoi de football des Jeux olympiques 2024 ? Si beaucoup en rêvent, et que cette possibilité va sûrement trotter pendant un long moment dans l’esprit de Thierry Henry, ce énième come-back de KB9 a tout d’une fausse bonne idée.

Sexy, mais pour quelle cohérence sportive ?

Dans sa liste de dix-huit joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques, qui sera dévoilée mi-mai, Thierry Henry aura le droit de retenir trois éléments de plus de 23 ans. Si le Real Madrid a déjà mis des bâtons dans les roues du sélectionneur des Espoirs en envoyant une lettre à la FFF stipulant qu’il ne libérerait aucun de ses joueurs pour les Olympiades de Paris, sapant sûrement le rêve de Kylian Mbappé, de nombreuses options s’offrent à l’ancien buteur d’Arsenal dont Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Raphaël Varane, Adrien Rabiot et donc Karim Benzema. Problème, la compétition, qui se déroulera du 24 juillet au 9 août, n’est pas inscrite au calendrier FIFA, ce qui donne les pleins pouvoirs aux clubs. Sachant que l’histoire d’amour avec Al-Ittihad n’a jamais pris, on voit mal comment le club saoudien pourrait priver sa tête de gondole d’une telle opportunité. D’autant plus que ce ne serait pas une énorme perte pour son employeur : l’ancien attaquant du Real Madrid s’est déjà pris le bec avec son coach Marcelo Gallardo et affiche depuis son arrivée en Saudi Pro League des statistiques loin de ses standards européens (12 buts et 7 passes décisives en 23 matchs, loin des 23 buts en 22 matchs de son ex-compère Cristiano Ronaldo). En rejoignant le Golfe, l’avant-centre a décidé de quitter le très haut niveau en connaissance de cause. Vouloir redorer son image, alors qu’il n’a plus rien à prouver, en tentant de remporter une médaille d’or avec l’équipe de France olympique, dont la dernière victoire dans la compétition remonte à 1984, serait forcer le cours de l’histoire.

💥🇫🇷 Exclusivité dans @lequipedusoir Karim Benzema : "Pourquoi pas faire les JO, ça peut être top !" On en parle à 23h30 dans @lequipedusoir !#EDS #BenzemaJO pic.twitter.com/2rkun8rfQq — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) March 19, 2024

Il est légitime pour un joueur d’un tel talent, vainqueur notamment de cinq Ligues des champions et de quatre Liga, de vouloir garnir son palmarès avec sa sélection nationale, avec qui il n’a remporté qu’une Ligue des nations. L’imbroglio autour de sa blessure au quadriceps gauche lors de la préparation pour la Coupe du monde 2022 doit encore lui rester en travers de la gorge, sorte de malédiction ultime, et sa retraite internationale, prise le jour de ses 35 ans, avait été marquée par un nouveau tweet énigmatique : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. »

Un an et demi après cette décision, beaucoup de choses ont changé. Sélectionner le joueur de 36 ans serait aujourd’hui incohérent. À l’instar de Hugo Lloris, devenu le gardien des Los Angeles FC, Karim Benzema profite désormais d’une préretraite dorée, à défaut d’être paisible. Si le gamin de Bron possède naturellement une âme de leader et une aura indéniable, Thierry Henry, dont le souhait est de « construire la meilleure équipe possible », ne serait pas inspiré de le sélectionner. L’avant-centre, absent avec son club depuis trois rencontres pour une blessure au dos, ne semble, à ce jour, pas être en capacité d’être un leader technique sur le terrain.

La porte ouverte à une pression inutile

Outre l’aspect purement footballistique, sa carrière en Bleus aura été marquée, parfois bien malgré lui, par de nombreuses polémiques, notamment l’affaire du chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena, qui l’a écarté des Bleus de 2015 à 2021, le privant de l’Euro 2016 et du sacre en 2018. Quand on connaît la place qu’occupe la dimension politique dans ces JO (voyez comment est accueillie la possibilité de voir Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture), il n’y a aucune chance que le gouvernement ou la présidence poussent pour la candidature de Karim Benzema, à l’inverse de celle de Kylian Mbappé. En janvier dernier, l’ex-Lyonnais avait porté plainte contre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui avait affirmé que l’ancien attaquant du Real Madrid était en « lien notoire » avec les Frères musulmans. Une action en justice depuis classée sans suite.

Quoi qu’il en soit, ce climat politico-médiatique autour du Ballon d’or 2022 pourrait sûrement perturber un jeune groupe, qui aura déjà pas mal de pression à supporter avec l’objectif de décrocher l’or le 9 août prochain, au Parc des Princes. Ce jeudi, Thierry Henry aura l’occasion de s’exprimer sur ce sujet lors de sa conférence de presse à la veille de la réception de la Côte d’Ivoire à Châteauroux. Friand de cet exercice, il profitera sans doute de cette tribune pour donner une orientation claire à ce débat brûlant de sélectionner ou non le meilleur buteur français de l’histoire dans les cinq grands championnats. Quitte à rouvrir un débat qu’on pensait définitivement fermé il y a plus d’un an.

