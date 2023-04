Kylian Mbappé : « Paris 2024 ? Ça ne dépend pas de moi »

Le rêve olympique.

Kylian Mbappé (24 ans) a toujours exprimé son souhait de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Ceci dit, le calendrier ne joue pas en sa saveur, puisqu’un Euro se terminera à peine quelques semaines avant le début des Jeux et que le championnat de France devrait reprendre quelques jours après la fin de la compétition multisport.

Et s’il a réaffirmé par ailleurs son envie de remporter « le plus rapidement possible » la Ligue des champions avec le PSG, Mbappé a confié ne pas vouloir faire le forcing pour participer aux JO : « Je ne sais pas si j’y serai. Mais, en tout cas, j’espère y être, a-t-il avoué dans l’émission Tout le sport sur France 3. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en compte, et il faudra tous les étudier. Il y a aussi une vérité : je ne forcerai pas non plus pour les faire. Si les gens ne veulent pas que je les fasse, ça voudra dire qu’il ne faut pas que je les fasse. […] Ce n’est pas dans un calendrier FIFA. Il y a un club, une équipe nationale avec un Euro avant. Donc il faut discuter avant. Ce sont tous ces paramètres qu’il faut prendre en compte. Mais bien sûr que ce serait un rêve pour moi de disputer les JO, encore plus à Paris. »

Kylian Mbappé en porte-drapeau, la suite logique des choses, non ?

