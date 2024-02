Le Real Madrid prêt à lancer l'ère Mbappé

À n’en pas douter, Josep Pedrerol a trouvé de quoi alimenter son fonds de commerce pour les prochaines semaines. Après le célèbre « tic-tac » de l’été 2021 terminé en eau de boudin avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le présentateur de l’émission El Chiringuito tient peut-être sa revanche trois ans plus tard : celle de voir Mbappé revêtir le maillot du Real Madrid. Vendredi dernier, c’était en tout cas la forte tendance dans la presse locale, où Marca titrait avec aplomb « Se va, se viene » (Il s’en va, il arrive, en VF). Ce lundi, le quotidien sportif évoquait carrément la signature d’un contrat de cinq ans entre 15 et 20 millions d’euros nets annuels et d’une prime à la signature de 50 millions d’euros, bonus inclus. Ce mardi, AS illustrait sa couverture avec un Mbappé souriant et un transfert déjà « ficelé ». En bref, tous les voyants semblent indiquer que l’arrivée du numéro 7 parisien dans les rangs du Real Madrid est imminente.

« Ce serait le recrutement phare d’un projet initié depuis plusieurs années »

Au cœur des boutiques, cafés-restaurants ou autres lieux publics à Madrid, Mbappé est le mot le plus prononcé dans les rues de la capitale espagnole ces derniers jours. L’attaquant de 25 ans est bien sûr couvert d’éloges. « C’est un footballeur ultra complet avec une excellente condition physique, synthétise Benito Floro, directeur sportif du Real Madrid lors de la saison 2005-2006. À Madrid, Mbappé ne viendrait pas dans un club en crise mais dans une équipe avec une excellente dynamique et prête à gagner les plus grands trophées. Mbappé est encore jeune, performant et souhaite évoluer aux côtés des meilleurs. Il est donc évident que le Real fasse de son mieux pour que le joueur s’engage au club. Il est totalement compatible avec un club de cette envergure, il n’y a aucun doute là-dessus. Pour les Madridistas, cette association serait merveilleuse. »

Mbappé est totalement compatible avec un club de cette envergure, il n’y a aucun doute là-dessus. Pour les Madridistas, cette association serait merveilleuse. Benito Floro, ancien directeur sportif du Real Madrid

S’il est encore nécessaire d’utiliser le conditionnel, les suiveurs du Real ne peuvent plus vraiment cacher leur bonheur de voir cet interminable feuilleton toucher à sa fin, avec une issue positive. « L’opinion globale sur cette possible arrivée, c’est que Mbappé peut participer à la construction d’une équipe légendaire, assez proche de celle des Galactiques de l’époque, analyse Aritz Gabilondo, journaliste pour AS basé à Madrid. Ce serait le recrutement phare du projet initié depuis plusieurs années par le Real Madrid. » Cela dit, le décor n’est pas parfait pour la très probable arrivée du champion du monde. Régulièrement sondé par le Real depuis les débuts du prodige à Clairefontaine, le clan Mbappé a refusé de céder à la tentation madrilène par trois fois : au moment de son choix de centre de formation, lors de son premier transfert de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain, puis à sa prolongation au PSG avec l’obtention d’un contrat pharaonique. Dès lors, les discussions madrilènes oscillent logiquement entre l’excitation d’accueillir la grande star du football français et l’inquiétude autour de la personnalité du joueur et ce qu’il incarne.

Egos, euros et JO

Ardent défenseur des intérêts du club royal, le journaliste Tomas Roncero a réalisé une vidéo adressée à Mbappé pour lui demander des « excuses aux supporters du Real pour ne pas avoir été à la hauteur de la grandeur du club et du Santiago-Bernabéu ». Pas franchement habitué à faire dans le mea culpa, Mbappé pourrait plutôt se voir accorder le pardon à travers ses prouesses sportives. « Pour se faire accepter par le public madrilène, Mbappé devra continuer à être décisif dans les matchs et amener son équipe vers le succès, analyse Floro, également passé sur le banc merengue entre 1994 et 1996. Je suis convaincu qu’il sera entouré de bons coéquipiers dans le vestiaire. Cela va plus loin que l’aspect purement lié au football, ce sont aussi de bonnes personnes. Et au-delà de son rendement sportif, Mbappé est un homme avec une bonne éducation. Au Real Madrid, le collectif va toujours primer. »

Aucun joueur au-dessus du club madrilène et des joueurs tous logés à la même enseigne, voilà deux règles d’or sur lesquelles Florentino Pérez se montre intransigeant. Et pour cause, le président des Blancos a appris de l’époque galactique du Real des années 2000. L’écart des salaires entre les stars et les « Pavones » (en référence à Francisco Pavón, issu de la réserve du Real Madrid) avaient entraîné une crise interne, en même temps que la fin d’un glorieux cycle pour la Maison-Blanche. Depuis, tout est sous contrôle. « L’effort financier que le Real peut faire pour Kylian serait de proposer environ la moitié de ce qu’il touche à Paris, soit 30 millions d’euros bruts annuels, dévoile Gabilondo. Avec ce total, Mbappé serait le joueur le mieux payé du vestiaire au-dessus de Kroos (24,4 millions d’euros, NDLR), mais cela ne perturberait pas l’équilibre. Tout le monde peut reconnaître que Mbappé est le meilleur joueur du monde, mais qu’il gagne deux ou trois fois plus que les autres, ce n’est pas envisageable. »

Tout le monde peut reconnaître que Mbappé est le meilleur joueur du monde, mais qu’il gagne deux ou trois fois plus que les autres, ce n’est pas envisageable. Aritz Gabilondo, journaliste chez AS basé à Madrid

En revanche, Mbappé détiendrait une marge de manœuvre sur sa possible participation aux prochains Jeux olympiques. Si la compétition ne figure pas dans le calendrier FIFA et n’oblige pas le Real à céder son joueur le temps du tournoi, cette baisse de salaire pourrait entraîner une contrepartie sportive. « Mbappé tient à participer à ces JO car ils sont organisés à Paris, sa ville natale, et cela peut jouer dans les négociations avec le Real, affirme Gabilondo. En Espagne, il y avait déjà eu un cas similaire lors de l’arrivée de Guardiola au Barça. Messi souhaitait participer aux Jeux de Pékin et Guardiola a donné son feu vert. Grâce à cet accord, Guardiola a obtenu l’allégeance de Messi pour toujours. Parfois, il est important de céder aux envies des footballeurs pour que leur reconnaissance se fasse sur le terrain. »

PSG-Real, les rois du silence

En clair, tout semble en très bonne voie pour que Mbappé s’engage à Madrid, et la concurrence européenne accuse trop de retard pour inciter le Kyks à renoncer au club de ses rêves. Reste une question en suspens : à quand l’officialisation ? « J’ai la sensation que le Real ne souhaite rien annoncer de concret tant que les deux équipes sont encore en lice en Ligue des champions, conclut Gabilondo. Dans le cas où le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s’affrontent dans cette campagne européenne, cela pourrait entraîner un énorme conflit d’intérêts. Que se passerait-il si Kylian effectue deux mauvais matchs contre le Real et que le PSG perd sa double confrontation ? Ou si Kylian marque cinq buts et que le Real se fait éliminer par sa future recrue ? » Avant d’avoir à répondre à ces questions, le PSG et Mbappé doivent d’abord penser à assurer la qualification contre la Real Sociedad dans quinze jours. L’attaquant français a une histoire à terminer avant de lancer la nouvelle.

