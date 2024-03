Toni Kroos va prolonger au Real Madrid

Comme il va gagner l’Euro, il va pouvoir chambrer Mbappé.

Après avoir marché sur l’équipe de France, samedi dernier au Groupama Stadium avec l’Allemagne (0-2), Toni Kroos devrait continuer à malmener l’entrejeu de toutes les équipes de Liga. En fin de contrat cet été, alors qu’il laissait miroiter la possibilité d’une retraite, l’Allemand va prolonger au Real Madrid, si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, le milieu de 34 ans va signer jusqu’en 2025. Parfois irrégulier ces dernières années, Kroos réalise pour l’instant une superbe saison avec les Madrilènes, et reste une pierre angulaire du système de Carlo Ancelotti (38 matchs toutes compétitions confondues). Et son retour avec la Mannschaft semble annoncer un grand Euro de sa part.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!

Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.

Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024