Toni Kroos demande à ses anciens coéquipiers de lui laisser le Ballon d’or

Taquin, l’ancien.

Comme si son armoire à trophées n’était pas encore assez fournie, Toni Kroos espère frapper une dernière fois, le 28 octobre prochain. À la retraite depuis l’élimination de l’Allemagne en huitièmes de finale du dernier Euro, le désormais ex-emblématique numéro 8 du Real Madrid figure une nouvelle fois parmi les 30 nommés au Ballon d’or 2024. La résultante d’une ultime saison de grande classe marquée par un doublé Liga-Ligue des champions.

À ses côtés figurent également Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal et Federico Valverde, quatre de ses anciens coéquipiers chez les Merengues, en plus du néo-Madrilène Kylian Mbappé. Sur son compte Instagram, l’ancien milieu de terrain a fait de l’humour en demandant à ses six concurrents : « Allez, vous pourrez tous les 6 le gagner l’année prochaine. »

🗣️ Toni Kroos: "Vamos, ustedes 6 pueden ganarlo el año que viene." QUÉ CRACK @ToniKroos 🤣🤣🤍 pic.twitter.com/sc6dB183Ic — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 4, 2024

Qu’il se rassure, son idole Johan Micoud ne l’a jamais eu non plus.

