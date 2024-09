Mbappé et Saliba font partie des 30 nommés pour le Ballon d’or

Les favoris sont au rendez-vous.

Sacré Ballon d’or pour la huitième fois de sa carrière en 2023, Lionel Messi n’est pas nommé parmi les 30 joueurs qui peuvent y postuler cette année, malgré la Copa América remportée avec l’Argentine. La nouvelle génération de superstars a pris sa place avec, comme favoris à sa succession, les Madrilènes Jude Bellingham et Vinícius. Derrière, la lutte s’annonce acharnée avec des prétendants comme Kylian Mbappé (passé du PSG au Real) et les Citizens Rodri, vainqueur de l’Euro, Phil Foden et Erling Haaland. À noter la présence de William Saliba (Arsenal), deuxième Français de la liste, mais l’absence de Kevin De Bruyne.

Et les heureux élus sont… Rúben Dias (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Nico Williams (Athletic Club), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Gérone), Toni Kroos (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig, FC Barcelone), Florian Wirtz (Leverkusen), Martin Ødegaard (Arsenal), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Harry Kane (Bayern Munich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta Bergame), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Leverkusen).

Pour la première fois depuis 2003, il n’y a ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

Deux Français parmi les joueurs nommés pour le Trophée Kopa