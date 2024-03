Les bonnes questions sur la possible absence de Mbappé aux JO

Participera ? Participera pas ? Kylian Mbappé n'a jamais caché son envie de participer aux Jeux olympiques à Paris, mais sa présence serait de plus en plus compromise, selon les dernières informations. Voici cinq questions autour de l'absence ou non de l'attaquant aux JO.

→ Quelle est la volonté de Thierry Henry ?

Évidemment, le sélectionneur veut la meilleure équipe possible et convoquer Kylian Mbappé est une évidence. Lundi dernier, Le Parisien dévoilait que Thierry Henry comptait bien envoyer une invitation à la star du PSG, ainsi qu’à Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Mais ce jeudi, quelques minutes après avoir annoncé sa sélection pour le prochain rassemblement des Espoirs, la légende d’Arsenal a semblé un peu pessimiste quant à la participation de Mbappé. « Ce n’est pas une question de déception. Je peux tout comprendre. Il faut assimiler une chose. La décision vient du club, quoi qu’il arrive », avait-il réagi au micro de la chaîne L’Équipe. D’autant plus qu’il commence à se heurter aux refus des clubs étrangers, comme c’est le cas du Real Madrid concernant Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, et qu’il réalise qu’il n’y a pas que Mbappé qui pourrait manquer à l’appel.

→ Et qu’en pense Didier Deschamps ?

La position du sélectionneur de l’équipe de France A est beaucoup plus floue. Ce jeudi, en conférence de presse, après avoir dévoilé sa liste pour les matchs face à l’Allemagne (23/03) et au Chili (26/03), Didier Deschamps a affirmé que l’objectif était « d’avoir la meilleure équipe possible » pour les JO. Mais il a tenu à mettre en garde les joueurs, dont Mbappé, qui espèrent enchaîner l’Euro et les JO : « Mon passé de joueur me fait dire que c’est difficile sur un plan psychologique, physique, d’enchaîner deux compétitions. » Affirmant que l’Euro « reste prioritaire », il a expliqué que « pour qu’il n’y ait pas de parasitage, à partir du moment où nous serons en stage de préparation à Clairefontaine, les choses seront claires, ceux qui iront, ceux qui n’iront pas. » DD n’est donc pas un grand fan du doublé Euro-JO.

→ Sa participation peut-elle avoir une influence sur sa future destination ?

Déterminé à participer aux JO, Kylian Mbappé pourrait tenir compte de ce paramètre dans le choix de sa future destination. Vraisemblablement, il devrait rallier le Real Madrid, mais il pourrait insister pour que la Maison-Blanche le laisse prendre part à cette Olympiade parisienne. « Ce qu’on est en train de voir, c’est une bataille de communication entre le joueur et son futur club », estime Jean-Baptiste Guégan, coauteur avec Clément Pernia du bouquin Révolution Mbappé. Selon lui, « la sortie du Real annonçant que ses Français ne joueraient pas est aussi un moyen de mettre la pression sur Kylian Mbappé au niveau des négociations ». Si ça ne devrait pas le détourner de Madrid, ce sera sans doute un point central dans le futur contrat.

→ Emmanuel Macron peut-il intervenir pour forcer sa sélection ?

Ce n’est pas un secret que le président de la République aime bien mettre son nez dans les dossiers qui concernent Kylian Mbappé. En témoigne son récent dîner organisé à l’Élysée en présence du capitaine de l’équipe de France. « On est dans un moment où il y a un intérêt à montrer au monde la France qui gagne. Et Mbappé est un de ces visages. Sa participation permettrait de médiatiser ces Jeux encore autrement », estime Jean-Baptiste Guégan. Même si le chef d’État a tout intérêt à voir Mbappé participer aux Jeux, il ne peut guère intervenir : « Il n’a pas de levier. En tout cas, je ne vois pas un président de la République appeler Florentino Pérez. » Eh oui, le Real Madrid reste plus fort que tout le reste.

→ Comment vivrait-il de ne pas y prendre part ?

Cela fait des années qu’il parle de ces JO et qu’il clame vouloir y participer… Même s’il a été étrangement discret sur ce sujet cette saison. En tout cas, il a toujours rappelé la possibilité de ne pas être libéré par son nouveau club. Si tel est le cas, cet assoiffé de titres et de records pourrait mal le digérer, et son aventure à Madrid pourrait partir du mauvais pied. « Ne pas faire les Jeux, ce serait quelque chose qu’il ne pourra pas rattraper. Parce que c’est une évidence qu’il ne vivra pas une autre Olympiade d’été à Paris, pose Jean-Baptiste Guéguan. Au regard de l’importance qu’il accorde à l’histoire du sport, il aura probablement plus qu’une frustration. » Malgré tout, il existe la possibilité de le voir manquer les JO pour s’adapter au mieux à son nouveau statut à Madrid, où il devrait écrire un nouveau chapitre de sa carrière. En cas de non-participation, il faudra voir « s’il est capable de gérer cette frustration, ce qui n’a jamais été son fort, et de supplanter cette déception ». Peut-être le premier défi de sa nouvelle ère, avant de revenir au principal, comme d’habitude : le terrain.

