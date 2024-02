Kylian Mbappé va dîner avec Emmanuel Macron et l’émir du Qatar à l’Élysée

Le Kyk’s passe à table.

Comme le relaye Le Parisien, Kylian Mbappé devrait casser la croûte à l’Elysée ce mardi en compagnie du président Emmanuel Macron, de son président Nasser Al-Khelaïfi et de l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. C’est en marge de discussions autour de la situation en Israël et à Gaza que le chef de l’État reçoit la délégation qatarie, le Qatar étant l’un des principaux acteurs dans la région qui tente d’instaurer un cessez-le-feu et de libérer les otages. C’est la seconde fois que Mbappé dîne à l’Elysée, lui qui avait déjà goûté aux joies d’un repas présidentiel, en 2018, lorsque le président Macron avait reçu George Weah lorsqu’il était encore président du Libéria. Nul doute que la star parisienne se prendra un petit pressing pour rester à Paris entre le fromage et le dessert, alors qu’il a d’ores et déjà annoncé à sa direction son souhait de ne pas prolonger l’aventure chez les Rouge et Bleu cet été.

Déjà deux dîners à l’Elysée en six ans, Mbappé connaîtra déjà bien les lieux lorsqu’il sera élu président de la République Française en 2037.