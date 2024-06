L’Ecosse donne sa liste définitive pour l’Euro, sans Gordon ni Souttar

Deux inconsolables.

Steve Clark avait appelé 28 joueurs avec la sélection écossaise pour préparer l’Euro, avant de réduire sa liste à 26 noms ce samedi, faisant deux immenses déçus. Le gardien d’Heart of Midlothian Graig Gordon et le défenseur des Rangers John Souttar ne seront ainsi pas du voyage en Allemagne. La Tartan Army a également dû faire face à deux forfaits avec les blessures de Ben Doak et Lyondon Dikes, remplacés par Tommy Conway et Lewis Morgan ces derniers jours et qui, eux, verront l’Euro.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Following tonight's match, we can now confirm Steve Clarke's final 26-man squad that will represent Scotland at UEFA @EURO2024.#EURO2024 pic.twitter.com/s8m0yDh993 — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 7, 2024

Une belle liste pour faire tomber l’Allemagne d’entrée ?

