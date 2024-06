Le gardien Christian Nsapu raconte son avant-Kings World Cup : « Je me suis fait expulser de mon appart et j'étais endetté »

Le foot, ses strass, mais surtout ses affres.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Christian Nsapu, gardien de l’équipe française (« Foot2Rue ») engagée dans la Kings World Cup de Gérard Piqué, est revenu sur les épreuves traversées au cours de sa carrière, mais aussi sur la compétition. Malgré une fin en eau de boudin le 2 juin, les joueurs ont acquis une petite notoriété, qui pourrait peut-être permettre à Nsapu de retrouver un projet. En attendant, il n’oublie pas d’où il vient : « Ça faisait un moment que je n’étais plus actif sportivement. J’ai passé l’année 2023-2024 à m’entraîner dans la région de Rennes. En janvier, je me suis fait expulser de mon appartement sur Chantilly et j’étais endetté. Je le suis toujours, d’ailleurs. […] Je suis retourné chez ma mère et la Kings League est venue un peu par surprise. »

La France a été sortie de la compétition sur un coup de théâtre, une action lors de laquelle Nsapu a repoussé un penalty mais le ballon est tout de même entré dans le but… après avoir rebondi sur le plafond, dans un flou total niveau règlement. « Le dernier ballon, je le repousse et il part loin devant moi, tout en haut, rejoue le gardien. En plus, les lumières s’éteignent, l’arbitre ne calcule plus… Tout était fait pour me dire que mon arrêt était validé. D’ailleurs, le gardien adverse vient pour se placer. Et là, j’entends les trois coups de sifflet et je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois les Argentins exulter et le ballon dans le but. Je suis dans l’incompréhension totale. Je comprends après coup que le ballon est revenu dans le but. »

Dire que la France se cherchait un gardien performant sur penalty depuis des années, et qu’elle a trouvé Mike Maignan et Christian Nsapu en à peine deux ans.

« Jouer contre un footeux, c’est un cauchemar pour tous les tennismen »