La mairie de Paris va inviter les signataires de la tribune contre le départ du Parc des Princes

Jeudi soir, dans Le Monde, les groupes de supporters du PSG, dont le Collectif Ultras Paris, et quelques personnalités fans du club, comme Thibaut Pinot, ont signé une tribune demandant à la mairie de Paris et aux dirigeants qataris de trouver une solution concernant le Parc des Princes. L’objectif étant évidemment que leur équipe de coeur reste dans son antre historique. Au lendemain de la parution de ce texte, la mairie de la ville a fait savoir qu’elle allait inviter les signataires afin d’en discuter.

« On veut que le club reste au Parc, il y a des solutions d’aménagement, d’agrandissement du Parc des Princes que nous présentons depuis deux ans. Nous voulons mettre ces solutions sur la table et faire en sorte d’atteindre l’objectif qui est commun avec les supporteurs, comme ils l’ont fait savoir dans cette tribune », a confié Pierre Rabadan, adjoint en charge des Sports, des JOP et de la Seine, à RMC Sport. Ce dernier a également ouvert la porte au dialogue avec le PSG, même si la possibilité d’une vente totale n’est toujours pas d’actualité. Selon lui, « des solutions qui permettent au club et au stade d’évoluer » existent.

« Quand on est des partenaires, il faut se parler », a-t-il conclu.

Les supporters du PSG appellent Nasser al-Khelaïfi et Anne Hidalgo à trouver une solution pour le Parc des Princes