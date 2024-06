Griezmann : « Depuis dix jours, on mange avec les Autrichiens »

Ils vont finir par les connaître par cœur.

Interrogé sur l’Autriche et l’importance de la première rencontre d’une grande compétition à neuf jours de défier la bande de Marcel Sabitzer pour l’entrée en lice des Bleus à l’Euro, Antoine Griezmann a révélé que les séances vidéo pour préparer la rencontre avaient déjà commencé à Clairefontaine. « À chaque fois qu’on va jouer une équipe, pendant les repas, à la télé, on a des images de l’équipe qu’on va jouer. Pendant dix jours, on a mangé avec les Autrichiens », a détaillé le n°7 de l’équipe de France en conférence de presse, à la veille du dernier match amical face au Canada. Maître à jouer de ces Bleus, le Colchonero a révélé s’appuyer sur la vidéo pour également améliorer son propre jeu : « J’aime bien regarder, surtout quand je me pose des questions, comme lors de ma première période face au Luxembourg. Je ne donnais pas assez de ballons à Randal (Kolo Muani) ou Marcus (Thuram). J’aime regarder les matchs d’autres équipes, si je peux voler 2-3 trucs… »

Après avoir reconnu qu’il avait regardé, le lendemain de cette rencontre, le premier match des finales NBA entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks, Grizou a également eu un mot pour Olivier Giroud, dont l’aventure en sélection touche à sa fin : « Ce sera son dernier match en France avec le maillot de l’équipe de France. C’est sa dernière danse, j’espère qu’il aura un bel hommage. Il le mérite. C’est le joueur idéal pour un coach. Beaucoup de respect pour lui et tout ce qu’il a fait. » Pas vraiment l’avis de Didier Deschamps, plutôt concentré sur la préparation en cours : « J’ai un collectif et un objectif commun. Je ne suis pas là pour… Après, on va dire, le dernier entraînement, la dernière nuit… Je pense que lui-même n’y pense pas trop. »

Merci pour tout quand même, Olivier.

