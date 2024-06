Adrien Rabiot : « Ce que j’ai fait, je l’ai bien fait »

Faire la paire avec N’Golo Kanté prime, on a déjà connu pire comme conditions de travail.

Titulaire lors de la victoire des Bleus face à l’Autriche (1-0) en guise d’entrée en lice à l’Euro lundi soir, Adrien Rabiot a livré une prestation très solide au milieu de terrain aux côtés de Kanté, élu homme du match. Le joueur de la Juventus a ainsi pu lever les doutes sur sa condition physique, lui qui avait manqué plusieurs matchs ces dernières semaines – notamment les deux rencontres de préparation –, pour cause de pépins physiques. Remplacé à la 70e minute par Eduardo Camavinga, l’ancien Parisien s’est montré à son aise pour son retour à la compétition : de quoi rassurer tout le monde pour le reste du tournoi.

Après la rencontre, Rabiot a déclaré : « C’était un match assez engagé, on connaît cette équipe d’Autriche, donc on était préparé. C’est une équipe très physique, fallait se mettre au niveau et répondre dans l’intensité. Je me suis senti très à l’aise. Je n’avais pas 90 minutes dans les jambes, mais ce que j’ai fait, je l’ai bien fait. Je me suis trouvé bon, je ne savais pas jusqu’où je pouvais aller, mais j’avais décidé de ne pas m’économiser. Je me suis senti très bien, je n’ai pas eu de gêne, alors que c’était surtout ça la question. N’Golo, pareil, a fait un très bon match au milieu, on était très complémentaires. C’est le N’Golo qu’on connaît, qui est comme ça depuis le début de la préparation. Il a été très important dans l’entrejeu, surtout la récupération, on est contents de l’avoir avec nous. On a été très solides, c’est ce qui nous caractérise aussi et on sait que devant, on a la qualité pour marquer, même si ce soir on ne l’a pas très bien fait. »

Solide et lucide, donc.

