Contre la France, l’Autriche a battu un record

Il y a eu de la casse.

Les Bleus de Didier Deschamps savaient que leur entrée en lice n’était pas un cadeau en affrontant les énergiques Autrichiens, mais s’attendaient-ils à souffrir autant au duel ? Lundi, l’équipe de France s’est extirpée du piège (0-1), en y laissant tout de même le nez de Kylian Mbappé et en se faisant quelques frayeurs sur l’état du front et du genou d’Antoine Griezmann. Il faut dire que les hommes de Ralf Rangnick se sont montrés particulièrement rugueux, en témoignent les 27 tacles réalisés dans la rencontre, un nouveau record dans cette édition de l’Euro 2024 !

Maximilian Wöber, auteur d’un tacle les pieds décollés sur Ousmane Dembélé et d’un bon coup de coude envoyant Griezmann dans les panneaux publicitaires, a récolté un des cinq cartons jaunes de son équipe, qui peut presque s’estimer heureuse. De la même façon, le Lensois Kevin Danso a fait honneur à son idole Jean-Claude Van Damme en suivant Mbappé à la culotte avant de lui refaire la cloison nasale. En première période, l’Autriche avait déjà dépassé les deux équipes qui avaient tenté le plus de tacles sur la compétition : 19 en 45 minutes pour l’adversaire des Bleus, contre 17 pour l’Ukraine et 16 pour la Hongrie sur l’ensemble de leur match.

Pour trois défaites : tacler n’est pas gagner.

Kevin Danso s’excuse (en français) pour Mbappé