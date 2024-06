Le guide de l’Euro 2024 de SO FOOT est en kiosque !

Le guide de l’Euro. Tous les effectifs, toutes les compos, toutes les stratégies, toutes les saucisses et toutes les bonnes raisons de supporter ou détester les 24 candidats à la victoire finale à l’Olympiastadion de Berlin, le 14 juillet prochain.

Allemagne, année 2.0. La Nationalmannschaft n’avait pas remporté son Mondial 2006, mais elle avait fait mieux : réconcilier l’Allemagne avec le concept de patriotisme. Qu’en reste-t-il, dix-huit ans plus tard, alors que son équipe est en panne et que l’extrême droite n’a jamais été aussi forte depuis l’après-guerre ?

Rebrov-Sheva. Le premier coachait aux Émirats, le deuxième menait une nouvelle vie à Londres. Puis la guerre a éclaté, Rebrov est devenu sélectionneur, Shevchenko a été élu président de la fédé, et l’Ukraine s’est qualifiée de justesse pour l’Euro. Reportage sous les alertes aériennes, dans les basques de la paire mythique du Dynamo Kiev des années 1990, dont la mission dépasse forcément le cadre du football.

Französische Qualität. Si l’équipe de France des années 1990 sentait fort l’Italie, celle d’aujourd’hui a plutôt des airs de Bundesliga. Pourquoi les Allemands s’entichent-ils de nos Bleus ? Et qu’est-ce que ça dit de leur football et du nôtre ? Les meilleurs experts répondent.

Kyle Walker. Le capitaine de Manchester City et cadre des Three Lions a vécu une saison mouvementée avec la naissance de deux enfants. Des jumeaux ? Non : un avec sa femme, et un autre avec sa maîtresse. Portrait du meilleur latéral du monde. Un expert en dédoublement.

Dani Olmo. Le meneur de jeu de la Roja n’a jamais mis les pieds en Liga et ressemble davantage à un Croate qu’à un bel hidalgo. Ce qui n’empêche pas cet adepte du Gegenpressing d’aimer avoir le ballon dans les pieds. Interview d’un joueur caméléon.

Kevin Danso. Pour passer le premier tour, les Bleus devront passer sur l’Autriche et sur le défenseur du RC Lens. Attention : l’homme est un fan de karaté et de Jean-Claude Van Damme.

Les skieurs. À l’Euro 2000, une bande de joueurs sans expérience en maillot vert et blanc trop large débarquait des Balkans pour se présenter au reste du continent. Jeune nation, la Slovénie de Zahovič s’apprêtait à rejoindre l’UE et découvrait les joies d’un tournoi international. Alors qu’elle est de retour 24 ans plus tard, retour sur une épopée qui a tout changé, ou presque, au pays des ours et du ski.

Raphaël Glucksmann. Il serait le héros de la « gauche bobo » pour ces élections européennes. Le cofondateur de Place publique, supporter du PSG et de la Roma, a d’ailleurs quelques mesures dans sa manche pour un foot européen moins déséquilibré. Pas de quoi empêcher les Qataris de dormir, a priori…

+ Toutes tes rubriques préférées !

+ Ton supplément gratuit, le RedBulletin.

Saint-Étienne force Metz à reprendre l’ascenseur