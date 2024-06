Jules Koundé sur N’Golo Kanté : « Rien n’a changé »

Décidément, Kanté ne laisse personne indifférent.

Titulaire au poste de latéral droit face à l’Autriche pour la première rencontre des Bleus à l’Euro lundi soir, Jules Koundé a été invité, après le coup de sifflet final, à s’exprimer sur N’Golo Kanté, élu homme du match. « Il n’y a rien qui a changé, a répondu le latéral droit du FC Barcelone. C’est toujours un joueur qui est très performant à la récupération du ballon, il ne se fatigue quasiment jamais, et même avec le ballon il nous apporte de la sérénité… Homme du match et amplement mérité. »

La réaction de Jules Koundé après Autriche-France : « On savait que l’Autriche était une équipe qui mettait beaucoup d’intensité, d’impact. On savait qu’il fallait qu’on se mette à leur niveau si on voulait exister dans ce match, et c’est ce qu’on a fait. »#Euro2024 #AUTFRA pic.twitter.com/DCxZTkRY0e — SO FOOT (@sofoot) June 18, 2024

L’ancien Girondin est également revenu sur la performance de l’équipe de France en se félicitant de cette première victoire, sans pour autant oublier de souligner le manque de réalisme des Bleus face au but : « On a eu pas mal d’occasions et on se serait simplifié la fin de match en marquant au moins un deuxième but. Mais je pense que l’important est d’avoir créé ces occasions, et on espère qu’au prochain match, elles finiront au fond. »

Car les Bleus auront certainement moins de cartouches, vendredi contre les Pays-Bas.

