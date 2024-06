Les Bleus avec Rabiot et Saliba d’entrée

L’Euro commence véritablement ce lundi soir.

L’équipe de France fait son entrée en lice dans l’Euro ce lundi du côté de Düsseldorf face à l’Autriche. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps a décidé d’aligner William Saliba en charnière centrale, aux côtés de Dayot Upamecano. L’autre incertitude concernait l’identité du troisième milieu de terrain. Un rôle pour lequel Adrien Rabiot a été choisi malgré son manque de compétition ces dernières semaines en raison de pépins physiques, et qui accompagnera N’Golo Kanté et Antoine Griezmann.

Pour le reste, les Bleus (qui évolueront en blanc) proposeront du grand classique avec Jules Koundé et Theo Hernandez dans les couloirs et un trio composé d’Ousmane Dembélé, de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé devant.

Suffisant pour faire trembler Ralf Rangnick ?