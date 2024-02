Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ

Plus rien ne peut l’arrêter.

C’était dans les tuyaux depuis le début de l’hiver, c’est désormais une quasi-certitude : Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en juin prochain. Comme le précisent L’Équipe et RMC Sport, l’attaquant français a en effet annoncé à ses dirigeants, Nasser al-Khelaïfi en tête, son souhait de ne pas prolonger au club et donc de partir libre dès cet été. L’intéressé, via ses conseillers, aurait d’ailleurs demandé à Al-Khelaïfi de ne pas lancer d’éventuelles négociations pour tenter de le retenir. Et si rien n’a encore été signé avec sa future écurie, le Real Madrid reste le grand favori pour s’attacher les services du buteur. Cette information confirme donc les pistes établies en janvier, qui faisaient état d’un accord avec les Merengues.

Mbappé et son entourage ont tenu à prévenir le board parisien, avant de communiquer leur décision finale publiquement, probablement à la fin de la campagne domestique. Ce feuilleton long de près de deux ans touche ainsi à sa fin, alors que le joueur avait été mis à l’écart en début de saison pour avoir refusé d’activer sa clause de prolongation automatique au PSG. À Paris depuis l’été 2017, Kylian Mbappé aura passé sept saisons en rouge et bleu, y devenant notamment le meilleur buteur de l’histoire du club (243 réalisations à l’heure actuelle). Pour QSI, en cas d’échec en Ligue des champions, il faudra alors reconstruire de zéro.

La C1, c’est maintenant ou jamais pour la capitale.