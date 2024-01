Kylian Mbappé se serait enfin mis d’accord avec le Real Madrid

Roulement de tambour.

Au sortir du trophée des champions remporté face à Toulouse en début de semaine, Kylian Mbappé s’était montré évasif quant à son avenir avec le Paris Saint-Germain : « Je suis très motivé pour cette année, on a des titres à aller chercher. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Peu importe la décision : l’été dernier, on a réussi à préserver la sérénité du club. On est vraiment déterminé, on veut gagner des trophées. Ma situation n’intéresse pas grand monde. » À l’image de Marc dans La Flamme, Kyk’s se montrait indécis.

Pourtant, d’après les informations de Foot Mercato, l’international français aurait déjà pris sa décision. Celle-ci serait de rejoindre le Real Madrid. Après de longues années de poker menteur, l’attaquant du PSG se serait mis d’accord avec la Casa Blanca pour une transaction lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si l’on tient un énième jeu de dupes ou si les deux amants vont enfin faire la pair.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même le feuilleton Mbappé.

