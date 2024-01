Kylian Mbappé : « Je n’ai pas pris ma décision »

Un nouveau record, un nouveau but et un nouveau titre.

Avec ça, Kylian Mbappé ne pouvait que se présenter en zone mixte après la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse dans une rencontre comptant pour le Trophée des champions. L’attaquant a commencé par parler de cette partie gagnée, et de la coupe levée : « On est très content, c’est important de garder une spirale positive au niveau des trophées. On a eu des trous d’air, mais c’est satisfaisant pour un match de reprise. »

Puis, l’ex-Monégasque s’est arrêté quelques instants sur sa situation personnelle sans vraiment apporter d’information concernant la suite de sa carrière : « Je suis très motivé pour cette année, on a des titres à aller chercher. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Peu importe la décision : l’été dernier, on a réussi à préserver la sérénité du club. On est vraiment déterminé, on veut gagner des trophées. Ma situation n’intéresse pas grand-monde. »

Une dernière phrase que pas grand-monde ne croira, justement.

