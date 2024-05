L’hymne du Real Madrid plus fort que Shakira et Coldplay en Espagne

Décidément, le Real est premier dans tous les domaines.

Champion d’Espagne cette saison et qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le Real Madrid réussit aussi… dans la chanson. Selon l’organisme d’étude Wood & Fire, l’hymne des Merengues est la chanson dont les paroles sont le plus cherchées par mois sur Google dans le pays d’Iker Casillas. L’étude statistique permet de quantifier le nombre de recherches par pays, et dans le monde entier.

En Espagne, « Hala Madrid y nada más » cumule plus de 26 000 recherches par mois sur le moteur de recherche, devant des monuments de la musique. En comparaison, la chanson « El Jefe » de Shakira et Fuerza Regida cumule 23 048 recherches par mois, tandis que la version espagnole de « Viva La Vida » de Coldplay ne dépasse pas les 20 000 recherches. Au total, ce sont pas moins de 112 600 recherches par mois pour l’hymne madrilène dans le monde.

Coup dur pour l’hymne du Barça.