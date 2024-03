Pronostic Juventus Atalanta : Analyse cotes et prono du match de Serie A

La Juventus encore en difficultés face à l’Atalanta ?

Habitués depuis quelques saisons à se battre pour tenter d’accrocher les places européennes, les Bianconeri sont de retour sur le devant de la scène, confortablement installés à la 2e place de Serie A. La Vieille Dame devrait alors retrouver la Ligue de Champions, en dépit de pouvoir disputer une course au titre inexisante, puisque la formation intériste ne laisse aucune chance à ses poursuivants avec 15 points d’avance, à l’image du Napoli 2023. Ceci étant dit, la Juventus ne s’est pas facilité la tâche récemment. Les hommes d’Allegri n’ont remporté qu’une seule victoire sur les 6 derniers matchs, concédant deux nuls et trois défaites. Leur seule succès a été obtenu à domicile contre Frosinone (3-2) , contre qui ils avaient déjà validé leur qualification en demi finale de Coupe d’Italie quelques semaines plus tôt. Défaits par Naples à la dernière minute le week-end dernier (2-1), les Bianconeri tenteront se rassurer face à un habituel concurrent à l’Europe, et garder le précieux point d’avance sur l’AC Milan.

Pour sa part, l’Atalanta occupe la 6e place du championnat italien, se plaçant à l’orée de cette journée à 5 unités de la quatrième place synonyme de barrages de C1 occupée par la surprenante formation de Bologne, contre qui la Dea s’est inclinée lors de la J27 (1-2). La formation de Bergame a donc enchaîné un deuxième revers de suite après la claque subie en terre intériste (4-0), ce qui n’était arrivé qu’une fois cette saison. N’oublions tout de même pas que l’Atalanta semblait engluée dans le ventre mou de Serie A il y a quelques mois encore, avant qu’elle n’enchaîne 14 matchs sans perdre (2 nuls seulement), se qualifiant pour les 1/8 de finale de C3, et dans le dernier de Coupe d’Italie dans le même temps. Mercredi l’Atalanta a fait un bon nul à Lisbonne contre le Sporting en Ligue Europa. Peu d’inquiétudes donc pour la Dea, qui doit sa forme mitigée du moment à un calendrier particulièrement corsé, et qui pourrait accrocher encore un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

L'Atalanta et la Juve se font la tête