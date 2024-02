Pierre Aristouy licencié par le FC Nantes

Visiblement, il en a gros sur la patate.

Pierre Aristouy a annoncé ce lundi sur X (anciennement Twitter) que son aventure avec le FC Nantes prenait fin. L’ex-entraîneur des Canaris avait été écarté aux dépens de Jocelyn Gourvennec fin novembre. L’ancien avant-centre formé au club, qui a reçu un courrier officiel lui notifiant son licenciement, semble marqué par cette décision.

« C’est avec nostalgie, regrets et une pointe d’amertume, que je vous annonce la fin officielle de mon aventure avec le FC Nantes. 10 ans comme joueur et 6 ans et demi comme formateur/entraîneur au sein de ce grand club français auront marqué ma vie d’homme à jamais. […] Je vous souhaite à tous de vibrer pour votre club dans les mois et années à venir…De mon côté, je garderais tout! Y compris les épines. »

Le football est impitoyable.

