Lorient plombe Rennes

Lorient 2-1 Rennes

Buts : Omari CSC (4e) et Touré (45e+2) pour les Merlus // Blas (21e) pour les Rouge et Noir

C’était Noël avant l’heure au Moustoir.

Dans le derby breton, Lorient a pris le meilleur sur Rennes, plombé par deux énormes erreurs de Warmed Omari et qui a concédé une troisième défaite d’affilée toutes compétitions confondues (2-1). Il était possible de parler de miracle en voyant les Merlus devant au tableau d’affichage à la pause, tant la première période avait été dominée par les visiteurs face à une équipe placée en bloc bas et qui n’a pas proposé grand-chose dans le jeu. Les hommes de Régis Le Bris ne sont pas gênés pour déballer deux cadeaux offerts par Warmed Omari, aux fraises et coupable sur les deux buts lorientais. Il s’est chargé lui-même d’ouvrir le score pour ses adversaires en début de match en trompant Steve Mandanda en deux temps sur une situation lunaire suite à un centre anodin de Aiyegun Tosin (1-0, 4e). Il a récidivé à quelques secondes de l’entracte, cette fois en manquant son contrôle, sur lequel a sauté Isaak Touré pour marquer de près et remettre Lorient devant (2-1, 45e+2). La sanction était inéluctable : le défenseur a laissé sa place à Christopher Wooh au retour des vestiaires.

Entre ces deux bévues, Rennes a pourtant maîtrisé son sujet et livré 45 minutes de très bonne facture (15 tirs à 1 à la mi-temps). Au bout d’un joli mouvement collectif entre Enzo Le Fée, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, Ludovic Blas a trouvé la faille en une touche (1-1, 21e). Il a fallu un grand Yvon Mvogo pour empêcher la bande de Bruno Genesio de prendre l’avantage, le portier lorientais frustrant Adrien Truffert à deux reprises et soufflant en voyant la tête de Kalimuendo fuir le cadre, entre deux tentatives de Blas. Après les citrons, Lorient est revenu sur le terrain avec plus de confiance et de meilleures intentions de jeu. Moins séduisant, Rennes s’est fait secouer et a remercié Mandanda, auteur de deux parades spectaculaires devant Kroupi et Touré. Une odeur de chaos pour le SRFC, qui a encore trouvé Mvogo sur son chemin avec un arrêt splendide sur un tir enroulé de Gouiri qui prenait la direction de la lucarne. Quand l’espoir commençait à s’évanouir côté rennais, Bertuğ Yildirim a pensé égaliser, avant d’être signalé en position de hors-jeu. Ce derby était pour Lorient, revenu à un point de Rennes, qui pourrait glisser en seconde partie de tableau ce dimanche.

L’objectif podium prend déjà du plomb dans l’aile.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – F. Mendy, Touré, Talbi – Le Bris (Kalulu, 82e), Abergel, Bakayoko, Yongwa – Pagis (N’Diaye, 46e), Tosin, Kroupi (Faivre, 62e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari (Wooh, 46e), Belocian, Truffert – Santamaria, Le Fée (Rieder, 76e), Bourigeaud (D. Doué, 62e) – Blas (Salah, 62e), Kalimuendo (Yildirim, 76e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Amine Gouiri : « On ne doute pas, on sait que nous sommes de bons joueurs »