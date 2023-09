Florian Maurice : « Je suis convaincu qu’on a fait un bon recrutement »

La rentrée des classes.

Plus de deux jours après la fin du mercato, Florian Maurice a commenté celui du Stade rennais face à la presse, ce lundi matin. « Il est trop tôt pour dire que l’équipe est plus forte que la saison dernière, on verra d’ici quelques semaines comment ça va prendre forme, explique le directeur technique du SRFC. Je suis convaincu qu’on a fait un bon recrutement, que les mecs qui sont arrivés vont être à 100% très rapidement pour faire une grande saison. » Les Bretons ont attiré sept recrues (Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon, Fabian Rieder, Nemanja Matić, Bertuğ Yıldırım et Geoffrey Lembet) tout en vendant pour plus de 140 millions d’euros (Jérémy Doku, Lovro Majer, Lesley Ugochukwu, etc.), ainsi qu’en actant plusieurs prolongations.

Un point d’interrogation : le secteur défensif, où Hamari Traoré, Birger Meling et Joe Rodon sont partis et où personne n’est arrivé, ce qui laisse à la disposition de Bruno Genesio des défenseurs très jeunes, puisqu’aucun d’eux n’a plus de 23 ans. Un choix assumé par les dirigeants rennais au fil de l’été après avoir sondé plusieurs joueurs, comme Nayef Aguerd ou Romain Saïss en défense centrale pour anticiper le possible départ d’Arthur Theate. « Il faut leur laisser un peu de temps, mais je suis convaincu de leur qualité et je suis persuadé qu’ils vont y arriver, insiste Florian Maurice. Il faut leur montrer de la confiance, de la détermination, on sait qu’ils ont des qualités et ils l’ont déjà montré. »

En plus de Nemanja Matić, les dirigeants rennais ont tenté des coups pendant l’été en tâtant le terrain avec certains joueurs, comme Olivier Giroud, même si l’espoir n’a pas duré plus de quinze secondes pour attirer l’attaquant de l’AC Milan, encore inaccessible pour un club comme Rennes, qui doit enregistrer le retour de Martin Terrier dans les prochaines semaines. L’ambition n’a pas bougé en deux mois, le SRFC veut viser une place qualificative en Ligue des champions : « Je ne vais pas changer d’avis après quatre journées. On se donne les moyens d’y arriver, on sait que ce sera un parcours difficile, la Ligue 1 est un marathon et des équipes travaillent bien. »

Place à la vérité du terrain.

