Est-il judicieux pour un club de chambrer un joueur adverse ?

Mathieu Rollinger

Le match de Warmed Omari contre Lorient est à montrer dans toutes les écoles de naufrage. Pas de doute là-dessus. Et il faut souvent bien moins qu’un but contre son camp et une passe décisive contre son camp pour qu’un joueur se ramasse une volée de bois vert dans les médias, dans les discussions de supporters ou sur les réseaux sociaux. Cette rançon de la foire, ce walk of shame, s’est institutionnalisée comme un passage obligé pour tout footballeur coupable. Comme si le 1 dans les notes de L’Équipe ou une vanne sur So Foot n’était pas assez accablant pour le joueur, le FC Lorient a décidé de hurler avec les loups et d’en remettre une couche, aussi gratuitement que les trois points offerts par le Rennais.

Omari si tu savais… Qu'Isaak Touré allait surgir pic.twitter.com/kr8JDrxg6X — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 23, 2023

Ce post n’est pas méchant, mais il revient à ajouter une brique sur une maison qui s’est déjà effondrée. Nous vivons dans une époque où les joueurs sont déjà sous un feu permanent. Mener une carrière est un parcours du combattant où il faut résister à la pression de la concurrence, des exigences du staff, des critiques extérieures et de toutes les autres sollicitations Le tout sans avoir le droit à l’erreur, visiblement. Omari a 23 ans, soit un de plus qu’Alexis Beka Beka, qui avait ému tout le monde du ballon rond lorsqu’il l’a vu assis au bord du vide. Ce cri d’alerte est devenu un signal d’alarme sur la santé mentale, sujet beaucoup trop longtemps mis sous le tapis. Laissant au placard son statut d’institution, le FCL est lui-même l’employeur d’individus qui pourraient subir le même traitement et donc en souffrir. Pourtant, du haut de sa 12e place de Ligue 1, il préfère se ranger du côté de ceux qui s’acharnent. Alors qu’il y avait toute la place pour se foutre ouvertement du Stade rennais dans son entièreté.