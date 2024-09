De Zerbi : «  Je suis venu à Marseille pour cette ambiance »

Comme un seul OM, enfin ?

Facile vainqueur de Nice, l’OM est toujours leader de Ligue 1. Le coach des Phocéens, Roberto De Zerbi, s’est lui réjouit de l’ambiance du Vélodrome, ce samedi soir : « Je l’ai déjà dit à de multiples reprises, je suis venu à Marseille surtout pour ça, pour l’ambiance qu’on a connu ce soir. La chose qui me fait le plus plaisir aujourd’hui c’est qu’au-delà de la victoire et des festivités, j’ai pu voir un début de connexion entre l’équipe et les supporters. Je l’avais déjà vu à Toulouse lors du dernier match, les joueurs et les supporters se regardent en face, je commence à voir un lien. Les supporters commencent à croire en l’équipe et aux joueurs qui la compose. Dans ce genre de ville très passionnée, sans une connexion très forte entre l’équipe et les supporters, on ne peut rien faire. La réalité, c’est que nous avons changé beaucoup de choses en peu de mois, nous avons encore une grande marge de progression et nous devons rester concentrés sur ce que nous pouvons faire de mieux. Aujourd’hui, la qualité du jeu était moins au rendez-vous, mais il y a eu de la combativité et de la hargne. Les supporters doivent rêver, nous devons montrer que nous sommes suffisamment bons pour être à la hauteur de la réputation de l’OM. »

Celui qui viendra pour lui couper la Zerb’ sous le pied n’aura qu’à bien se tenir.

