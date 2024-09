Une prolongation surprise au Stade rennais

La prolong’ surprise.

Longtemps cité parmi les nombreux candidats à un départ cet été, Lorenz Assignon a prolongé avec le Stade rennais. Titulaire à deux reprises lors des trois premières journées de Ligue 1, le latéral droit de 24 ans est désormais lié au club breton jusqu’en 2028.

Lorenz prolonge ✍️ Le latéral, formé en Rouge et Noir, est ainsi engagé jusqu'en 2028 avec le SRFC. 🔴⚫️#ToutDonner pic.twitter.com/ww9rGp80YY — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 13, 2024

« Retrouver l’Europe »

« Je suis ravi de rester à Rennes, là ou tout a commencé. On entend beaucoup de bruit pendant un mercato mais la réalité est là, je rempile avec la famille du Stade rennais, a-t-il réagi sur le site officiel du club. Je grandis avec le club, il y a un nouveau projet, de nouveaux joueurs, je suis très heureux d’en faire partie. Je suis revenu plus fort et plus ambitieux après six mois en Premier League, j’ai beaucoup appris. L’objectif est de retrouver l’Europe le plus rapidement possible. » N’entrant pas dans les plans de Stéphan l’hiver dernier, il avait été prêté pour six mois à Burnley.

Il y a pire comme apprentissage, pour un défenseur, que d’évoluer sous les ordres de Vincent Kompany.

