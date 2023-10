Amine Gouiri : « On ne doute pas, on sait que nous sommes de bons joueurs »

Amine des mauvais jours.

Seizième au coup d’envoi, le FC Lorient a profité de la réception de Rennes pour se relancer ce dimanche (2-1). Une nouvelle contre-performance pour les Rouge et Noir, qui n’ont gagné que deux petits matchs en neuf journées de Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio ont pourtant largement dominé les débats avec 70% de possession et vingt tirs à cinq. « On joue une mi-temps sur deux », a déploré Amine Gouiri au micro de Prime Video.

🎙️ Amine Gouiri : "On connait notre niveau, on ne doute pas du tout." La réaction de l'attaquant rennais au micro de @vsainsily. #FCLSRFC pic.twitter.com/xKX20Ed8QG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2023

« On a péché dans les duels. En première période, ils viennent deux fois dans notre surface et mettent deux buts, poursuit l’international algérien. Quand on voit le nombre de tirs qu’on a, comparé à eux, c’est une déception. On doit faire plus, augmenter notre niveau de jeu. On n’est clairement pas du tout à notre niveau. Il faut continuer à bosser, ça va finir par payer. On ne doute pas, on sait que nous sommes de bons joueurs de foot. On connaît notre niveau. »

Il faudrait penser à le montrer au bout d’un moment. Dès jeudi face au Pana, si possible.

Lorient plombe Rennes