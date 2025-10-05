S’abonner au mag
  • Premier League
  • J7
  • Chelsea-Liverpool (2-1)

Arne Slot vole au secours de Mo Salah

Slot défend ses gars sûrs.

Battu par Chelsea dans les dernières secondes ce samedi, Liverpool a enchaîné un troisième revers de rang toutes compétitions confondues. Muet et globalement peu en réussite dans ses choix, Mohamed Salah a pu compter sur le soutien de son coach Arne Slot en conférence de presse à l’issue de la rencontre : « Aujourd’hui, il a eu de nombreuses occasions de faire ce qu’il a fait si souvent, mais c’est un être humain et ce n’est pas comme si chaque occasion qu’il a se concrétisait systématiquement. On a parfois l’impression que c’est à cause de ce qu’il a fait la saison dernière, et à de nombreuses reprises, mais il peut aussi avoir des occasions, souvent dans des positions avantageuses, sans marquer ni délivrer de passe décisive. »

Auteur de deux buts et deux passes décisives en championnat depuis le coup d’envoi de cette saison 2025/2026, Salah va devoir faire mieux au retour de la trêve. Le menu à venir en Premier League ? Manchester United, Brentford et Aston Villa.

Chelsea s’offre Liverpool et un match fou

