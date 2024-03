Pronostic Rennes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes confirme face à Lorient

Grâce notamment au retour de Julien Stéphan sur son banc, le stade Rennais a retrouvé de sa superbe depuis plusieurs semaines. En effet, la formation bretonne s’est imposée lors de 6 matchs consécutifs avant d’obtenir un nul au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Rouge et Noir ont longtemps pensé prendre les 3 points mais ont concédé un penalty sévère en fin de rencontre. A l’instar de ses coéquipiers, Amine Gouiri montre qu’il a retrouvé ses sensations avec un bijou inscrit face au club de la Capitale. En milieu de semaine, les Rennais se déplaçaient à St Etienne pour y affronter le Petit Poucet des quarts de finale de la Coupe de France, le Puy en Velay. Rennes a fait le taf en décrochant sa qualification face à une formation ponote vaillante et joueuse (1-3). Déjà auteur d’un triplé face au Milan AC en barrage de l’Europa League, Bourigeaud s’est cette fois illustré avec un doublé. Ce dimanche, les Bretons vont vouloir poursuivre leur bonne dynamique en s’imposant dans le derby face à Lorient. Avec seulement 6 points de retard sur le podium, Rennes conserve ses chances d’accrocher la 3e place.

Lorient dispute un autre championnat, celui du maintien qui est tout aussi dense que la course pour les places européennes. Si Metz et Clermont semblent décrochés, pas moins de 6 équipes de Lorient (16e) à Toulouse (11e) se retrouvent dans un mouchoir de poche, séparées par 4 unités. Après avoir connu une terrible série de résultats, les Merlus avaient profité de la trêve pour se renforcer. Ses renforts avaient été bénéfiques puisque Lorient avait enchaîné 3 succès de rang face à Metz, Reims et Strasbourg. En pleine confiance et sur une excellente dynamique, le club breton voulait confirmer lors de la réception d’un autre mal classé, le FC Nantes. Les hommes de Le Bris sont tombés dans le piège des Canaris et se sont inclinés au Moustoir (0-1). Cette défaite a refait glisser Lorient dans la zone de relégation et a également redonné un coup de boost à Nantes. Au Roazhon Park, Rennes devrait poursuivre sur son incroyable dynamique en prenant le dessus sur Lorient.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

