Moumbagna est le digne successeur de Brandão selon Gasset

Dimanche c’était Jean-Pierre Papin, mardi c’est Brandão. Pas sûr que ça aille dans le bon sens.

Son coup de tête, jeudi, face à Benfica a propulsé l’Olympique de Marseille en prolongation avant la qualification en demi-finale de Ligue Europa grâce à une séance de tirs au but victorieuse (1-0, TAB 4-2). Sa bicyclette, dimanche, au bout du temps additionnel, a évité une défaite douloureuse à son club sur la pelouse de Toulouse (2-2). Voilà la semaine pas comme les autres de Faris Moumbagna, arrivé avec quelques moqueries dans le besace cet hiver et la mission de faire oublier Vitinha.

Malgré son style de jeu peu académique, l’attaquant camerounais rend de fiers service à l’OM et a fait vivre de belles émotions à Jean-Louis Gasset ces derniers jours. L’entraîneur phocéen a loué ses récentes performance et s’est prêté au jeu de la comparaison en conférence de presse : « Quand je l’ai vu la première fois, j’ai pensé à Brandao tout de suite. Même gabarit, gaucher. Mais il est jeune, il faut le faire travailler techniquement, dans les déplacements. Il va vite, on ne s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne très mal dans les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui. » Bonne nouvelle, il reste encore quelques jours jusqu’à la demi-finale contre l’Atalanta. C’est face à un club italien, l’Inter Milan en 2012, que le Brésilien au dos sacré est définitivement rentré dans la légende du club.

Pour rencontre son héritier, Brandão va encore plus vouloir entraîner l’OM.