Pronostic Lens Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens stoppe Brest

Le Racing Club de Lens s’est montré impressionnant depuis son retour dans l’élite avec pour point d’orgue sa deuxième place en Ligue 1 l’an passé. Grâce à cette position, la formation nordiste a disputé la Ligue des Champions où elle a plutôt bien figuré en finissant à la 3e place de son groupe. Rebasculé en Europa League, les Sang et Or se sont inclinés lors des prolongations face à Fribourg. Désormais, la bande à Franck Haise ne dispute plus que le championnat, où elle essaie d’accrocher une place européenne. Actuellement, le Racing se trouve en 6e position avec seulement 3 points de retard sur Monaco, 3e, et 7 sur le dauphin du PSG qui n’est autre que Brest. En s’imposant ce samedi, Lens relancerait totalement la course au podium. Après avoir connu un passage un peu plus délicat, la formation nordiste s’est reprise de très belle manière le week-end dernier en disposant d’une équipe de l’Olympique Lyonnais en grande forme (0-3). Lors de ce match, l’ancien montpelliérain Wahi a confirmé ses progrès d’adaptation au sein du club artésien en inscrivant son 5e but en Ligue 1. Incertain en raison d’un souci à l’épaule, il est toujours devancé par Saïd (6 buts) cependant au classement des buteurs.

De son côté, Brest est tout simplement la grosse surprise de la saison, puisque personne ne s’attendait à voir la formation bretonne à un tel niveau. En effet, les protégés d’Eric Roy sont actuellement en 2e position avec 8 unités de retard sur le PSG et surtout 4 de plus que son 1er poursuivant, Monaco. Bien installé sur le podium, les partenaires de Madhi Camara veulent consolider leur place. Les Brestois se montrent très costauds puisqu’ils sont invaincus en Ligue 1 depuis leur déplacement à Monaco début novembre. A l’orée d’affronter le RCL, le stade reste sur 3 victoires consécutives face à Marseille, Strasbourg et Le Havre. Après le triplé de Camara face aux Alsaciens, c’est un autre milieu de terrain qui a brillé contre les Normands puisque Pierre Lees-Melou a inscrit le seul but de la rencontre, comme ce fut également le cas contre l’OM. Brest s’appuie sur sa puissance collective pour accrocher des résultats. Mais à Bollaert où le peuple lensois résonne si fort, le Racing Club de Lens devrait pouvoir stopper la belle série brestoise et relancer ainsi la course au podium.

