Pronostic Celta de Vigo Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta de Vigo pose des problèmes au Real Madrid

Auteur d’un bon début de saison, le Celta de Vigo est 9e à seulement 1 point des premières places pour l’Europe. Avant la trêve, on notera un bon nul contre Gérone (1-1) et une victoire sur la pelouse de Las Palmas malgré deux exclusions. À noter que cette formation de Vigo est 3e du classement à domicile grâce à un début de saison canon devant son public. Malgré les absences importantes d’Aspas (4 buts) et Moriba tous les deux suspendus, de bons joueurs assureront l’intérim à l’image du meilleur buteur de l’équipe cette saison, Iglesias (4 buts), d’ailleurs buteur contre Las Palmas avant la trêve. Les Mingueza (2 buts, 4 passes) et Swedberg (1 but, 2 passes) font eux aussi un sacré début de saison.

Le Real Madrid a déjà pris un léger retard sur le Barça (3 points), mais reste invaincu cette saison en championnat. Avant la trêve, à la suite de la défaite contre Lille en C1 (1-0), les Madrilènes ont battu Villarreal (2-0) à la maison. En revanche, il est important de noter que le Real n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matchs à l’extérieur et affiche une forme compliquée loin de ses terres. Pour ne rien arranger, les absences pleuvent à l’image de Courtois, Carvajal, Alaba, Vinícius, et probablement Militão fortement incertain. Mbappé est également pris dans une sacrée polémique et n’aura peut-être pas toute sa tête à cette rencontre. Le Celta peut profiter de tous ces éléments pour accrocher un résultat à la maison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

