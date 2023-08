À Vigo, Bellingham fait encore gagner le Real Madrid

Celta 0-1 Real Madrid

But : Bellingham (81e) pour les Merengues

Le Real Madrid a conclu son mois d’août comme il l’avait débuté : par un succès. Opposé au Celta dans un Balaídos hostile, les hommes de Carlo Ancelotti l’ont ainsi emporté (0-1), en fin rencontre.

Une partie beaucoup plus rythmée par les fautes et les faux-rebonds – dus à une pelouse catastrophique – que par le spectacle. Ce même spectacle auquel n’aura d’ailleurs pas assisté Vinícius Júnior, sorti sur blessure dès le quart d’heure de jeu (18e). La première et légère situation aura ainsi été l’œuvre d’Óscar Mingueza, d’une frappe à l’entrée de la surface, détournée de justesse par Antonio Rüdiger (24e). En face, Federico Valverde a tenté de réveiller les siens, sur un tir bien contré par Unai Núñez (25e), mais c’est bien Jonathan Bamba qui s’offrira la plus belle occasion, en déclenchant un enroulé du droit, trop excentré (45e).

Beaucoup plus entreprenants après la pause, les Madrilènes subtilisent alors le cuir à leurs hôtes. Suffisant pour voir Jude Bellingham lancer Rodrygo en profondeur et Iván Villar mal maîtriser sa sortie, en fauchant le Brésilien. Le penalty obtenu, Rodrygo tente de s’en charger lui-même, mais bute sur un Villar à la détente salvatrice (68e). Pour rattraper le coup, les Merengues s’en sont finalement remis à leur héros estival, Bellingham, de nouveau buteur. Le corner de Toni Kroos est en effet prolongé par Joselu au deuxième poteau, puis repris d’une jolie tête plongeante par l’Anglais (0-1, 81e). Pourquoi recruter un attaquant finalement ?

À 2000 kilomètres de là, l’autre rencontre du jour opposait Las Palmas à la Real Sociedad à Gran Canaria, pour un pauvre match nul (0-0). Troisième nul de suite pour les Basques, toujours pas de victoire pour les Canariens.

Celta (5-4-1) : Villar – Cervi (Manu Sánchez, 45e+2), Núñez, Starfelt, Aidoo, Mingueza – Bamba, De la Torre (Miguel Rodríguez, 81e), Beltrán, Aspas – Strand Larsen (Tapia, 77e). Entraîneur : Rafael Benítez.

Real Madrid (4-3-3) : Arrizabalga – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García (Nacho, 80e) – Tchouaméni (Modrić, 62e), Valverde, Camavinga (Kroos, 62e) – Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior (Joselu, 18e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Autre résultat :

Las Palmas 0-0 Real Sociedad

