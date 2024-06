Jude Bellingham : «  Cette équipe d’Angleterre est encore très neuve »

Il faut lui tailler un Kostić.

Seul buteur pour le premier match de l’Angleterre à l’Euro face à la Serbie (1-0) dimanche soir, Jude Bellingham est revenu sur son match avec joie. Malgré la domination serbe en seconde période, le milieu de terrain estime qu’il est nécessaire de « tirer le positif de ce match », dans des propos rapportés par L’Équipe. « Cette équipe est encore très “neuve”, il faut qu’elle se renforce au fil des matchs. Bien sûr, il y aura des points négatifs à gommer, mais, dans l’ensemble, je suis satisfait et je pense que c’est le cas de tout le vestiaire. »

« On peut marquer des buts et garder notre cage inviolée contre n’importe quelle équipe ! », a-t-il averti, sans surprise, avant de revenir sur sa magnifique saison : « J’aime simplement jouer sans me projeter trop loin. Et, à chaque match, j’ai l’impression d’avoir cet impact, de pouvoir décider de son issue. Quand je vais sur le terrain, je joue sans crainte parce que j’aime tellement ce que je fais. C’est un exutoire, c’est ce que je préfère au monde. Ce n’est pas un travail, mais un plaisir. » Puis le Madrilène a décrypté sa célébration, tirée d’un jeu de vestiaires, et la chanson des Beatles Hey Jude, entonnée par les Anglais en son hommage : « J’aime et j’écoute beaucoup. Mon style de musique est un peu ancien, alors c’est tout à fait dans mes goûts. »

Pas sûr que ça plaise à Jack Grealish en soirée.

L’Angleterre déçoit, mais s’impose contre la Serbie