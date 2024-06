Jamal Musiala signe un record

Troisième but dans le tournoi, pour Jamal Musiala !

Auteur du break lors de la victoire de l’Allemagne en huitièmes de finale contre le Danemark, le joueur du Bayern Munich a rejoint Georges Mikautadze en tête des meilleurs réalisateurs du tournoi. Mais le milieu offensif a également signé un record, rappelant par la même occasion sa précocité.

En effet, le bonhomme est devenu le plus jeune buteur de son pays en phase à élimination directe durant un Euro. Décisive à 21 ans et 124 jours, la pépite devance ainsi Dieter Müller. Lequel avait trouvé le chemin des filets à 22 ans et 77 jours en juin 1976, contre la Yougoslavie.

Pas mal d’avance, donc.

Revivez Allemagne - Danemark (2-0)