João Palhinha sait qui est la meilleure équipe de l’Euro

La sienne, évidemment !

Interrogé en conférence de presse sur la meilleure équipe de l’Euro 2024, João Palhinha n’a pas fait dans la langue de bois : pour lui, la nation la plus solide du tournoi est tout simplement le Portugal… même si le Lusitanien a également cité trois autres pays, en tant que concurrents directs.

« Je vois deux équipes : l’Espagne, qui est toujours très forte, et l’Autriche, qui s’avère être une grande surprise, a ainsi déclaré le milieu de terrain. Ils ont beaucoup de mérite de s’être qualifiés pour le prochain tour, ce sont deux équipes très fortes. L’Allemagne est également à un très bon niveau, et je pense qu’après nous, ce sont probablement les plus forts. »

Et la Géorgie, alors ?

Pronostic Portugal Slovénie : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l’Euro 2024