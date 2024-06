Vers un changement total de système pour l’équipe de France ?

Petite révolution.

À 48 heures du huitième de finale entre la France et la Belgique, le staff de l’équipe de France est encore en train de cogiter sur sa composition de départ pour affronter les Diables rouges. S’il n’y a pas de raison apparente de modifier un secteur défensif performant, il y a en revanche bien des questions sur l’animation de l’entrejeu et de l’attaque des Bleus. Selon les dernières informations de L’Équipe, un nouveau système serait désormais une éventualité depuis plusieurs heures : un 4-4-2, non pas comme celui aperçu face aux Pays-Bas, mais plutôt en losange.

Ce dispositif permettrait à Didier Deschamps de conserver son trident du milieu, composé d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et N’Golo Kanté, mais aussi à Antoine Griezmann d’évoluer dans un rôle plus offensif, en véritable meneur de jeu. Sur la ligne d’attaque, Kylian Mbappé serait évidemment de la partie, et il pourrait être accompagné par Marcus Thuram. Ce changement de système ferait en revanche les frais de deux joueurs : Bradley Barcola, pourtant plutôt convaincant face à la Pologne, et Ousmane Dembélé, titulaire lors des trois matchs de poule de l’équipe de France.

On demande à voir.

