Euro 2024 : Allemagne-Danemark interrompu

Pause orage à Dortmund.

Le huitième de finale qui oppose l’Allemagne au Danemark ce samedi soir à Dortmund a été interrompu autour de la 35e minute de jeu par l’arbitre anglais Michael Oliver. Depuis un gros quart d’heure, une pluie diluvienne accompagnée de gros éclairs s’est abattue de façon continue, ce qui a forcé l’arrêt du match. Pour l’heure, nul ne sait quand la rencontre va reprendre et les deux équipes sont toujours dos à dos, 0-0.

Due to adverse weather conditions (thunderstorms and heavy rain) in Dortmund, it has been decided to suspend the UEFA EURO 2024 Round of 16 match between Germany and Denmark. UEFA will make an announcement on the resumption of the match in due course.#EURO2024 | #GERDEN

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 29, 2024